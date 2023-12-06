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РосЗМІ повідомляють про смерть екс-нардепа Киви

Одинцово, Середа 06 грудня 2023 17:07
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РосЗМІ повідомляють про смерть екс-нардепа Киви Фото: Ілля Кива, екс-нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Скандального колишнього народного депутата Верховної Ради України Іллю Киву нібито було знайдено мертвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РЕН-ТВ.

Пропагандистське російське видання з посиланням на неназвані джерела повідомляє про те, що тіло Киви нібито знайшли у Підмосков'ї.

При цьому в мережі уточнюють, що Киву виявили мертвим в Одінцово (місто в Московській області).

Обставини та причини смерті українського політика-зрадника поки що невідомі.

Що відомо про Киву

Нагадаємо, Ілля Кива є проросійським екс-нардепом. Він неодноразово вирізнявся скандальними заявами, зокрема називав українців жебраками і звинувачував у всіх бідах США.

Ще у березні минулого року одіозного нардепа оголосили у міжнародний розшук.

А вже цього року суд визнав Іллю Киву винним у державній зраді і не лише. Він отримав 14 років ув'язнення заочно з конфіскацією майна.

Оскільки колишній чиновник переховується на території Росії - він виїхав туди ще до повномасштабного вторгнення окупантів - застосувати вирок поки що неможливо.

Раніше стало відомо про напад на зрадника та колишнього нардепа Олега Царьова у Криму, внаслідок якого він отримав серйозні травми. Як пізніше повідомили джерела РБК-Україна, це була спецоперація Служби безпеки України.

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