У Росії затримали терориста Гіркіна

За її словами, сьогодні до квартири Гіркіна приїхали представники Слідчого комітету РФ. Саме вони затримали терориста.

"Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку", - заявляє Регінська.

Вона додала, що Гіркіну висунули звинувачення за ст. 282 КК РФ (екстремізм).

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнера".

Хто такий Гіркін

Ігор Гіркін (Стрєлков) - воєнний злочинець, колишній офіцер ФСБ та "міністр оборони ДНР". Він також причетний до авіакатастрофи рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, який російські бойовики збили у небі над Донбасом у липні 2014 року. Гіркін оголошений у міжнародний розшук.

В Україні також порушено декілька кримінальних справ проти російського терориста, а ГУР Міноборони пообіцяло 100 тисяч доларів за затримання Гіркіна.

Варто зазначити, що останнім часом Гіркін (Стрєлков) почав активно критикувати російське військове керівництво і диктатора Володимира Путіна. Він звинувачував їх у провалах на фронті.

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