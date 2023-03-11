РосЗМІ підтверджують загибель 16 774 своїх "вояк" в Україні та фіксують новий рекорд втрат

Російські ЗМІ підтверджують загибель 16 774 своїх військовослужбовців в Україні від початку повномасштабної війни. Медіа фіксують новий рекорд втрат РФ за останні тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Зазначено, що підрахунок втрат російських військ видання веде спільно з російською службою BBC. За інформацією ЗМІ, росіяни за останні два тижні втратили у війні 1 638 військових, і нібито 1 456 загалом серед мобілізованих.

"З попереднього зведення 24 лютого до нашого списку додалося більш як 1 600 осіб - це новий рекорд за весь час наших спостережень", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що найбільший приріст загиблих - серед найманців із "ПВК Вагнера". З кінця 2022 року та початку наступного помітно зросли втрати серед завербованих ув'язнених. Із них формували "штурмові групи" для атаки на українські позиції під Бахмутом.

"Вільні" найманці зазнають менших втрат порівняно з ув'язненими. Число загиблих ув'язнених зросло з попереднього зведення практично в півтора рази: нам відомі імена 1849 чоловіків, які потрапили на війну з колоній. Головним напрямом для російських військ, як і раніше, залишається Бахмут. Нам відомі імена 800 людей, які тут загинули", - повідомляють росЗМІ.

Крім того, росЗМІ підтверджують загибель понад 1 450 мобілізованих та запевняють, що реальна кількість вбитих мобілізованих вища.

Також наводяться дані серед російських втрат серед військових вищих рангів. Так, за останні два тижні загинуло 11 російських офіцерів у званні від підполковника.

Так, до 10 березня підтвердилася загибель понад 1900 офіцерів російської армії та інших силових структур. 209 із них - у званні від підполковника та вище.

Відомо також про 127 випадків загибелі військових пілотів. Втрати серед льотчиків особливо "болючі" для армії РФ. Оскільки, як зазначають росЗМІ, підготовка одного пілота фронтової авіації першого класу займає 7-8 років і коштує близько 3,4 млн доларів.

"З початку літа і по середину осені 2022 року основний тягар втрат несли добровольці, що разюче відрізняється від ситуації на першому етапі війни: взимку і на початку весни найбільшу шкоду зазнали частини ВДВ, пізніше - мотострілецькі війська", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабної війни втратила близько 158 000 своїх військових вбитими.

Додамо, нещоадвно командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі оцінив втрати РФ від лютого минулого року в 200 тисяч.

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