РосТВ показало обращение британских пленных по обмену на Медведчука

В частности, Пиннер и Эслин обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на Медведчука.

"Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену нас на Медведчука", - заявил Пиннер.