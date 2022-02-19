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Из ОРДО уже вывезли на территорию России более 6 тысяч человек

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Украина, Суббота 19 февраля 2022 09:06
Из ОРДО уже вывезли на территорию России более 6 тысяч человек Фото: из ОРДО вывезли 6,6 тысяч человек (dan-news.info)
Автор: Александр Белоус

С территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) на территорию России автобусами вывезли 6,6 тысяч человек. Планируют задействовать и железнодорожный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт так называемого "МЧС" оккупационной администрации ОРДО.

"По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты заявили о планах проводить эвакуацию железнодорожным транспортом.

"Сегодня, кроме централизованной эвакуации населения на автобусах и личным автотранспортом, эвакуация будет осуществляться и железнодорожным транспортом со станций: Ясиноватая, Макеевка, Дебальцево, Горловка, Иловайск и Донецк - 2", - заявили в оккупационной администрации.

Напомним, главари пророссийских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили 18 февраля, эвакуацию населения оккупированного Донбасса в Россию. Однако, как оказалось, видеоролики с обращениями были записаны за два дня до этого - 16 февраля.

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