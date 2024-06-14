У Ростовській області вибухнув автомобіль високопоставленого окупанта (відео)

"У Міллеровому Ростовській області вибухнула легкова машина. За інформацією місцевих жителів, автомобіль спалахнув на дорозі і через деякий час вибухнув", - йдеться у повідомленні ASTRA.

Як уточнює Telegram-канал "112", повідомляє, що в машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Чоловіку вдалося вистрибнути з палаючого транспорту.

"Вадим Собеський їхав на своїй Volvo, коли авто раптово зашипіло і почало диміти. Офіцер покинув салон і майже відразу після цього прогримів вибух. Попередньо чоловік не постраждав", - пишуть автори.

Не перший випадок

У середині травня на тимчасово окупованій території України злетів у повітря автомобіль російського депутата від "Єдиної Росії". Йшлося про астраханського депутата Дениса Харитонова, він також не постраждав.

А у серпні 2022 року в Запорізькій області підірвали автомобіль гауляйтера селища Михайлівка Івана Сушка, який загинув.