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В Ростовській області РФ стався підрив трубопроводу, завантаження танкерів зупинено, - ГУР

Фото: "Азовський морський порт" (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

В Ростовській області (Росія) стався підрив трубопроводу. Через це завантаження танкерів нафтопродуктами призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі населеного пункту Азов (Ростовська область) трапився підрив трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними розвідників, завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

"Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України", - додали у розвідці.

Атаки на нафтобази в Росії

2 квітня російські ЗМІ повідомили, що у РФ дрони вперше атакували підприємства в Татарстані. Нібито, під удар потрапили підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Стверджувалося, що є постраждалі. Пізніше РБК-Україна стало відомо, що метою атаки в російському Татарстані, який знаходиться за 1000 км від України, став завод зі збирання "Шахедів". Це була операція ГУР.

Нагадаємо, в останні тижні українські сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи в Росії. Так, видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

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