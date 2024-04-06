ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ростовській області РФ стався підрив трубопроводу, завантаження танкерів зупинено, - ГУР

Росія, Субота 06 квітня 2024 12:06
UA EN RU
В Ростовській області РФ стався підрив трубопроводу, завантаження танкерів зупинено, - ГУР Фото: "Азовський морський порт" (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

В Ростовській області (Росія) стався підрив трубопроводу. Через це завантаження танкерів нафтопродуктами призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі населеного пункту Азов (Ростовська область) трапився підрив трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними розвідників, завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

"Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України", - додали у розвідці.

Атаки на нафтобази в Росії

2 квітня російські ЗМІ повідомили, що у РФ дрони вперше атакували підприємства в Татарстані. Нібито, під удар потрапили підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Стверджувалося, що є постраждалі. Пізніше РБК-Україна стало відомо, що метою атаки в російському Татарстані, який знаходиться за 1000 км від України, став завод зі збирання "Шахедів". Це була операція ГУР.

Нагадаємо, в останні тижні українські сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи в Росії. Так, видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Ростовская область Війна в Україні
NEWS
Пуски ракет та дронів, пожежа у Харкові та "прильоти" у Запоріжжі: подробиці нічної атаки
Пуски ракет та дронів, пожежа у Харкові та "прильоти" у Запоріжжі: подробиці нічної атаки
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС