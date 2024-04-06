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В Ростовской области РФ произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена, - ГУР

Россия, Суббота 06 апреля 2024 12:06
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В Ростовской области РФ произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена, - ГУР Фото: "Азовский морской порт" (иллюстрация/wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Ростовской области (Россия) произошел подрыв трубопровода. Из-за этого загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"В ночь на 6 апреля 2024 года, в районе населенного пункта Азов (Ростовская область РФ) произошел подрыв трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

"Объект использовался государством-агрессором в военных целях для поддержки ведения геноцидной войны против Украины", - добавили в разведке.

Атаки на нефтебазы в России

2 апреля российские СМИ сообщили, что в РФ дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане. Якобы, под удар попали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Утверждалось, что есть пострадавшие. Позже РБК-Украина стало известно, что целью атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины, стал завод по сборке "Шахедов". Это была операция ГУР.

Напомним, в последние недели украинские силы оборроны успешно атакуют нефтеперерабатывющие заводы в России. Так, издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

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