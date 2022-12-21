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У Ростовській області РФ мешканцям заборонили користуватися безпілотниками

Фото: у Ростовській області РФ мешканцям заборонили користуватися безпілотниками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Місцева влада Ростовської області заборонила жителям регіону заборонити запускати безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Василя Голубєва в Telegram.

"Змушені вжити в Ростовській області обмежувальні заходи у сфері транспорту... З 22 грудня в Ростовській області запроваджується: заборона використання безпілотників (виняток - для низки державних відомств)", - сказано в повідомленні Голубєва.

При цьому він не назвав причини запровадження такої заборони, заявивши, що такі заходи "не вимагають пояснення".

Зазначимо, що Ростовська область має спільні кордони з Луганською та Донецькою областями України.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, влада Брянської області РФ заявляла, що по енергооб'єкту в регіоні нібито було завдано удару безпілотником.

Пізніше в мережі оприлюднили відео ймовірної атаки.

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