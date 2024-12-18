У Ростовській області атакували одне з найбільших хімпідприємств Росії, - ЦПД

У Ростовській області під атакою перебував "Комбінат Кам'янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
"У Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств Росії - "Комбінат Кам'янський", - написав Коваленко.
Він уточнив, що комбінат спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню і міжконтинентальних балістичних ракет.
Також на комбінаті виготовляють вибухові речовини, компоненти боєприпасів. Ще там утилізують і знешкоджують відпрацьовані ракетні системи.
Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, росіяни поскаржилися, що по Ростовській області було запущено ракети.
При цьому в мережі публікували відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі, а також було чути вибухи.
Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, коментуючи атаку, згадав тільки про пошкодження кількох будинків.
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