У Ростовській області було гучно: влада РФ поскаржилася на "комбіновану атаку"

Нічні вибухи в Росії

В ніч на 22 грудня вибухи також лунали в Орловській області Росії. Як повідомили у мережі було гучно в районі міста Орел. Губернатор області поскаржився на атаку дронів. За його словами, виникла пожежа на нафтобазі "Старий кінь".

Варто зазначити, що в ніч на 14 грудня Сили оборони України атакували цю нафтобазу в Орлі.

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку і зазначив, що один з найбільших терміналів нафтопродуктів в РФ. Нафтобаза забезпечує паливом російську армію.

Також додамо, що з Орла росіяни часто запускають безпілотники по Україні.

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