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У Ростові пролунало кілька вибухів: у мережі пишуть про пожежу біля зернового терміналу

Ростов, Середа 03 квітня 2024 19:48
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У Ростові пролунало кілька вибухів: у мережі пишуть про пожежу біля зернового терміналу Фото: у Ростові пролунало кілька вибухів (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Ростові місцеві жителі сьогодні, 3 квітня, увечері почули кілька вибухів. Вони пролунали під час сильної пожежі у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За інформацією каналу, пожежа нібито розпочалася біля зернового терміналу. У той же час російське МНС пише про те, що "загорівся ангар". Дим видно у різних частинах міста.

При цьому місцеві жителі опублікували відео, на яких можна побачити вибух під час пожежі.

Атаки дронів на НПЗ

Нагадаємо, останнім часом у Росії все частіше скаржаться на удари по нафтопереробних заводах.

Як неодноразово повідомляли джерела РБК-Україна, за атаками стоять українські захисники. Станом на 15 березня, тільки з початку 2024 року, було здійснено 15 атак на російські НПЗ, а значних пошкоджень зазнали вісім заводів.

При цьому вчора, 2 квітня, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України атакували установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Потужність такої установки - 8 млн тонн нафти. Це, своєю чергою, становить 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік.

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Ростов Пожежа Вибух
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