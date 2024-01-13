У Ростові повідомляють про "блекаут": багато районів без світла

За даними керуючої компанії "Комсервіс", знеструмлено вулиці Магнітогорську, Заводську, Звивисту і частину Західного. Проте місцеві жителі повідомляють, що електрики немає і в Пролетарському районі.

Водночас енергокомпанія повідомила про аварію на центральних електромережах.

Нагадаємо, що на початку року у російському Ростові-на-Дону мешканці десятка будинків також залишалися без світла.

Аварії на енергооб'єктах у Росії

Раніше ми писали, що деякі райони Москви залишилися без світла, води та тепла. Тоді у російській столиці було -25 градусів морозу.

Також було відомо про пожежу, що спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.

До речі, влада Курської області РФ заявила про нібито обстріл електропідстанції і відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.