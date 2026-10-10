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У Ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі

03:36 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: пожежа на Новошахтинському НПЗ (росЗМІ)

У ніч на 10 жовтня дрони атакували Ростов-на-Дону, після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа. Під удар, ймовірно, потрапив нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевих мешканців та OSINT-канал Exilenova+.

Жителі Ростова розповідали про серію вибухів, після яких у місті почалася пожежа. На відео очевидців видно велике полум'я та густий дим.

За даними Exilenova+, уражено нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. Офіційних коментарів щодо наслідків атаки російська влада поки не давала.

Новошахтинський завод нафтопродуктів є одним з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії.

Через нафтоналивний термінал продукцію заводу відвантажують для подальшого транспортування.

Атака сталася за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизелю на світові ринки. Напередодні поінформоване джерело РБК-Україна в українській владі запевнило, що без енергетичного перемир'я удари по російських НПЗ триватимуть.

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Російська ФедераціяРостов-на-ДонуНПЗ