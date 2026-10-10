У Ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі

Жителі Ростова розповідали про серію вибухів, після яких у місті почалася пожежа. На відео очевидців видно велике полум'я та густий дим.

За даними Exilenova+, уражено нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. Офіційних коментарів щодо наслідків атаки російська влада поки не давала.

Новошахтинський завод нафтопродуктів є одним з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії.

Через нафтоналивний термінал продукцію заводу відвантажують для подальшого транспортування.