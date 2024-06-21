UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа: горить база силовиків (відео)

Архівне фото: у Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

У Ростові-на-Дону сьогодні вдень, 21 червня, спалахнула велика пожежа. Попередньо горить база Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У публікаціях йдеться, що горять складські приміщення.

Пізніше на місце прибули підрозділи МНС. 

Місцеві жителі повідомили, що горить база зберігання ресурсів постачання МВС. Згодом стало відомо, що пожежі оголошено другий ранг, площа горіння становить 700 квадратних метрів.

Пожежі в Росії через атаки дронів

На території РФ часто трапляються пожежі, але останнім часом вони почастішали через атаки дронів.

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території Російської Федерації.

Зокрема підтверджено, що під час удару по складу паливно-мастильних матеріалів у Тамбовській області було пошкоджено щонайменше одну ємність із нафтопродуктами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниРосійська ФедераціяРостов-на-ДонуПожежа