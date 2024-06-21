У Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа: горить база силовиків (відео)

Зокрема підтверджено, що під час удару по складу паливно-мастильних матеріалів у Тамбовській області було пошкоджено щонайменше одну ємність із нафтопродуктами.

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