У Ростові чули вибух, у мережі пишуть про роботу ППО

Вибух у Ростові пролунав близько 12:30 за київським часом. Звук чули у різних районах міста.

Жителі Ростова у мережі повідомляли, що нібито спрацювала ППО. Але російські чиновники заявили, що протиповітряна оборона не працювала.

Також у Telegram-канал опублікували відео з місця інциденту. На кадрах чути, як волають автомобільні сигналізації, а також помітно білий дим.

Вибухи у Бєлгороді та під Курськом

Нагадаємо, у четвер, 15 лютого, у Бєлгороді пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито "приліт" у торговий центр.

Також вчора вночі росіяни у мережі почали повідомляти про масштабну пожежу під Курськом. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа у Курській області - це операція ГУР. Цілю була нафтобаза "Польова".

Крім того, вчора у Росії стався вибух на оборонному заводі "Алтай". Там виробляють боєприпаси, заряди для двигунів та вибухівку.