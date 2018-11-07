Рост цены на газ не повлияло на тариф ПАО "Харьковгаз"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Тариф "Харьковгаза", который должен обеспечивать стабильную работу газопроводов в области, учет газа, с 2016 года остался без изменений

После повышения с 1 ноября стоимости газа Кабинетом Министров Украины, тариф ПАО "Харьковгаз" остался без изменений. Рост стоимости топлива на 23% произошло за счет увеличения цены газа государственного монополиста - НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаза".

Главным выгодоприобретателем повышения стоимости газа с 1 ноября для домовладений стал НАК "Нафтогаз Украины". По решению правительства, цену продажи природного газа "Нафтогаза" был увеличен с 4,9 до 6,2 тыс. гривен за тысячу кубометров без НДС.

Тариф ПАО "Харьковгаз", который должен обеспечивать стабильную работу газопроводов в области, учет газа, с 2016 года остался без изменений. Поэтому несмотря на повышением цены газа для потребителя, не произошло увеличения расходов на установку, замену бесплатных счетчиков, приобретение топлива для аварийных автомобилей, необходимых инструментов, безотказную работу сетей.

"Рост цены газа не повлияло на стоимость услуг ПАО "Харьковгаз". Главным выгодоприобретателем повышение цены газа в очередной раз стал НАК "Нафтогаз Украины". Сами он будет получать почти 88% средств потребителей за оплаченный газ", - отметила коммерческий директор ПАО "Харьковгаз" Ирина Листова.

На сегодняшний день стоимость услуг "Харьковгаз" по доставке газа 24 часа в сутки 7 дней в неделю для потребителя с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, что потребляет 3,3 куб. м газа составляет 2,40 гривен на месяц. Для потребителя с газовой плитой при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, что потребляет 5,4 куб. м газа – 3,90 гривен в месяц.

Аналогичные услуги для клиентов компании, использующих газ на отопление жилья, стоят около 200 гривен в зимние месяцы.

Не смотря на размер оплаты, ПАО "Харьковгаз" предоставляет одинаковые услуги для всех своих потребителей. И последний раз стоимость этих услуг просмотренной в 2016 году, в сторону уменьшения.