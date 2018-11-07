Зростання ціни на газ не вплинуло на тариф ПАТ "Харківгаз"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Тариф "Харківгазу", який має забезпечувати стабільну роботу газопроводів в області, облік газу, з 2016 року залишився без змін

Після підвищення з 1 листопада вартості газу Кабінетом Міністрів України, тариф ПАТ "Харківгаз" залишився без змін. Зростання вартості палива на 23% відбулось за рахунок збільшення ціни газу державного монополіста - НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

Головним вигодонабувачем підвищення вартості газу з 1 листопада для домоволодінь став НАК "Нафтогаз України". За рішенням уряду, ціну продажу природного газу "Нафтогазу" було збільшено з 4,9 до 6,2 тис. гривень за тисячу кубометрів без ПДВ.

Тариф ПАТ "Харківгаз", який має забезпечувати стабільну роботу газопроводів в області, облік газу, з 2016 року залишився без змін. Тому незважаючи на підвищенням ціни газу для споживача, не відбулось збільшення витрат на встановлення, заміну безкоштовних лічильників, придбання палива для аварійних автомобілів, необхідних інструментів, безвідмовну роботу мереж.

"Зростання ціни газу не вплинуло на вартість послуг ПАТ "Харківгаз". Головним вигодонабувачем підвищення ціни газу в черговий раз став НАК "Нафтогаз України". Самі він отримуватиме майже 88% коштів споживачів за сплачений газ", - зазначила комерційний директор ПАТ "Харківгаз" Ірина Лістова.

На сьогоднішній день вартість послуг "Харківгаз" з доставки газу 24 години на добу 7 днів на тиждень для споживача з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням, що споживає 3,3 куб. м газу складає 2,40 гривень на місяць. Для споживача з газовою плитою за відсутності централізованого гарячого водопостачання, що споживає 5,4 куб. м газу – 3,90 гривень на місяць.

Аналогічні послуги для клієнтів компанії, що використовують газ на опалення житла, коштують близько 200 гривень в зимові місяці.

Не зважаючи на розмір оплати, ПАТ "Харківгаз" надає однакові послуги для всіх свої споживачів. І востаннє вартість цих послуг переглядалась в 2016 році, в бік зменшення.