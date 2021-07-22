Рост цен ускорится: НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%. В апреле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,0%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое глава НБУ Кирилл Шевченко сделал на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил Шевченко, после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.
"Ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности повышение учетной ставки и сворачивания антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления", - сообщил Шевченко.
В результате во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне, добавил он.
Напомним, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.
Как сообщало РБК-Украина, инфляция в годовом измерении в июне 2021 года составила 9,5%, что почти в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).