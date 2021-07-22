Зростання цін прискориться: НБУ погіршив прогноз щодо інфляції на 2021 рік

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 9,6%. У квітні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку глава НБУ Кирило Шевченко зробив на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Як зазначив Шевченко, після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії.

"Посилення монетарної політики Національного банку, зокрема підвищення облікової ставки і згортання антикризових монетарних заходів, також дозволить утримати під контролем інфляційні очікування і поступово позначиться на ослабленні фундаментального інфляційного тиску", - повідомив Шевченко.

В результаті в другому півріччі наступного року інфляція повернеться до мети 5% і надалі буде перебувати в цьому діапазоні, додав він.