Зростання цін прискориться: НБУ погіршив прогноз щодо інфляції на 2021 рік
Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 9,6%. У квітні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,0%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку глава НБУ Кирило Шевченко зробив на брифінгу, який транслювався на Youtube.
Як зазначив Шевченко, після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії.
"Посилення монетарної політики Національного банку, зокрема підвищення облікової ставки і згортання антикризових монетарних заходів, також дозволить утримати під контролем інфляційні очікування і поступово позначиться на ослабленні фундаментального інфляційного тиску", - повідомив Шевченко.
В результаті в другому півріччі наступного року інфляція повернеться до мети 5% і надалі буде перебувати в цьому діапазоні, додав він.
Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.
Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в річному вимірі у червні 2021 року склала 9,5%, що майже в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5%).