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Рост цен ускорится: НБУ резко ухудшил прогноз по инфляции на 2022 год

Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 31%. Ранее НБУ также прогнозировал инфляцию "выше 20%".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как отметил Шевченко, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем: по итогам 2022 года инфляция превысит 30%. В последующие годы она существенно замедлится, хотя все еще будет находиться значительно выше цели Национального банка в 5% прежде всего из-за последствий войны.

По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.

Как отметили в пресс-службе НБУ, шоки предложения в условиях полномасштабной войны и в дальнейшем будут иметь значительное влияние на ценовую динамику. Базовый сценарий прогноза предусматривает полноценное возобновление работы черноморских портов с начала следующего года.

В то же время в ближайшие месяцы и в дальнейшем высока вероятность дальнейших террористических атак России на объекты инфраструктуры и производственные мощности в городах Украины, что будет подрывать логистику, повышать риски бизнеса и расшатывать ожидания. Будут сохраняться также высокие мировые цены на энергоносители, добавили в пресс-службе.

Напомним, общая инфляция в июне 2022 года ускорилась в годовом выражении до 21,5%. Выше инфляция была только в феврале 2016 года - 32,7%.

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Национальный банк УкраиныИнфляция в Украине