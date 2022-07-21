Рост цен ускорится: НБУ резко ухудшил прогноз по инфляции на 2022 год

Как отметил Шевченко, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем: по итогам 2022 года инфляция превысит 30%. В последующие годы она существенно замедлится, хотя все еще будет находиться значительно выше цели Национального банка в 5% прежде всего из-за последствий войны.

По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.

Как отметили в пресс-службе НБУ, шоки предложения в условиях полномасштабной войны и в дальнейшем будут иметь значительное влияние на ценовую динамику. Базовый сценарий прогноза предусматривает полноценное возобновление работы черноморских портов с начала следующего года.

В то же время в ближайшие месяцы и в дальнейшем высока вероятность дальнейших террористических атак России на объекты инфраструктуры и производственные мощности в городах Украины, что будет подрывать логистику, повышать риски бизнеса и расшатывать ожидания. Будут сохраняться также высокие мировые цены на энергоносители, добавили в пресс-службе.