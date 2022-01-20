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Зростання цін продовжиться: НБУ значно погіршив прогноз щодо інфляції на 2022 рік

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Україна, Четвер 20 січня 2022 14:06
Зростання цін продовжиться: НБУ значно погіршив прогноз щодо інфляції на 2022 рік Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року складе 7,7%. У жовтні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 5,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Таким чином, інфляція у 2022 році не повернеться в цільовий діапазон НБУ.

Як зазначили в НБУ, світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося раніше.

"Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.

Також зберігатиметься й значний ціновий тиск з боку країн - торговельних партнерів України, у яких інфляція лише наближається до пікових значень.

"Крім того, погіршення інформаційного фону на тлі геополітичного напруження наприкінці минулого року позначилося на настроях різних груп економічних суб’єктів та спричинило девальваційний тиск на гривню. Це в найближчі місяці формуватиме додатковий ціновий тиск через курсовий канал і канал очікувань", - йдеться в повідомленні.

Зростання цін продовжиться: НБУ значно погіршив прогноз щодо інфляції на 2022 рік

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в 2021 році зросли на 10,0%, що в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%. Це офіційний прогноз, закладений до державного бюджету на 2022 рік.

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Національний банк України
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