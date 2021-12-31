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Рост цен на нефть за последний год стал максимальным с 2016 года

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Украина, Пятница 31 декабря 2021 18:00
Рост цен на нефть за последний год стал максимальным с 2016 года Фото: цены на нефть за 2021 год выросли на 50% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в 2021 году продемонстрировали самый большой годовой прирост как минимум с 2016 года. Этому способствовали восстановление мировой экономики после спада заболеваемости COVID-19 и сдерживание добычи производителями, даже несмотря на то, что инфекция достигла рекордного уровня в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В пятницу, 31 декабря, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 1,5%, до 78,3 долларов за баррель, а фьючерсы на 1,7%, до 75,7 долларов за баррель.

Цена на нефть марки Brent к концу года выросла примерно на 51%, что является самым большим приростом с 2016 года, в то время как цена на нефть марки WTI выросла на 56%, что является самым высоким показателем для эталонного контракта с 2009 года, когда цены взлетели более чем на 70%.

Оба контракта достигли пика 2021 года в октябре: цена на нефть Brent составила 86,70 доллара за баррель, самый высокий показатель с 2018 года, а на нефть WTI - 85,41 доллара за баррель, самый высокий показатель с 2014 года.

Ожидается, что в следующем году мировые цены на нефть продолжат расти, поскольку спрос на авиакеросин увеличится.

"У нас были Delta и Omicron, а также всевозможные блокировки и ограничения на поездки, но спрос на нефть оставался относительно устойчивым", - сказал главный экономист австралийской брокерской фирмы CommSec Крейг Джеймс.

Однако после роста в течение нескольких дней подряд цены на нефть в пятницу снизились, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 взлетело до новых пандемических максимумов по всему миру, от Австралии до США, вызванное штаммом коронавируса "Омикрон".

Опрос 35 экономистов и аналитиков, проведенный агентством Reuters, прогнозирует, что в 2022 году цена на нефть марки Brent в среднем будет составлять 73,57 доллара за баррель, что примерно на 2% ниже ноябрьского консенсуса в 75,33 доллара. Это первое снижение ценового прогноза на 2022 год после августовского опроса.

Напомним, НБУ прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.

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