Зростання цін на нафту за останній рік стало максимальним з 2016 року

Ціни на нафту у 2021 році продемонстрували найбільший річний приріст як мінімум з 2016 року. Цьому сприяли відновлення світової економіки після спаду захворюваності COVID-19 і стримування видобутку виробниками, навіть незважаючи на те, що інфекція досягла рекордного рівня у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У п'ятницю, 31 грудня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 1,5%, до 78,3 доларів за барель, а ф'ючерси на 1,7%, до 75,7 доларів за барель.

Ціна на нафту марки Brent до кінця року зросла приблизно на 51%, що є найбільшим приростом з 2016 року, в той час як ціна на нафту марки WTI зросла на 56%, що є найвищим показником для еталонного контракту з 2009 року, коли ціни злетіли більш ніж на 70%.

Обидва контракти досягли піку 2021 року в жовтні: ціна на нафту Brent склала 86,70 долара за барель, найвищий показник з 2018 року, а на нафту WTI - 85,41 долара за барель, найвищий показник з 2014 року.

Очікується, що в наступному році світові ціни на нафту продовжать зростати, оскільки попит на авіакеросин збільшиться.

"У нас були Delta і Omicron, а також всілякі блокування і обмеження на поїздки, але попит на нафту залишався відносно стійким", - сказав головний економіст австралійської брокерської фірми CommSec Крейг Джеймс.

Однак після зростання протягом декількох днів поспіль ціни на нафту в п'ятницю знизилися, оскільки кількість випадків захворювання COVID-19 злетіла до нових пандемічних максимумів по всьому світу, від Австралії до США, викликане штамом коронавірусу "Омікрон".

Опитування 35 економістів і аналітиків, проведене агентством Reuters, прогнозує, що в 2022 році ціна на нафту марки Brent в середньому становитиме 73,57 долара за барель, що приблизно на 2% нижче листопадового консенсусу в 75,33 долара. Це перше зниження цінового прогнозу на 2022 рік після серпневого опитування.