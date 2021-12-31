ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зростання цін на нафту за останній рік стало максимальним з 2016 року

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 18:00
Зростання цін на нафту за останній рік стало максимальним з 2016 року Фото: ціни на нафту за 2021 рік зросли на 50% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту у 2021 році продемонстрували найбільший річний приріст як мінімум з 2016 року. Цьому сприяли відновлення світової економіки після спаду захворюваності COVID-19 і стримування видобутку виробниками, навіть незважаючи на те, що інфекція досягла рекордного рівня у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У п'ятницю, 31 грудня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 1,5%, до 78,3 доларів за барель, а ф'ючерси на 1,7%, до 75,7 доларів за барель.

Ціна на нафту марки Brent до кінця року зросла приблизно на 51%, що є найбільшим приростом з 2016 року, в той час як ціна на нафту марки WTI зросла на 56%, що є найвищим показником для еталонного контракту з 2009 року, коли ціни злетіли більш ніж на 70%.

Обидва контракти досягли піку 2021 року в жовтні: ціна на нафту Brent склала 86,70 долара за барель, найвищий показник з 2018 року, а на нафту WTI - 85,41 долара за барель, найвищий показник з 2014 року.

Очікується, що в наступному році світові ціни на нафту продовжать зростати, оскільки попит на авіакеросин збільшиться.

"У нас були Delta і Omicron, а також всілякі блокування і обмеження на поїздки, але попит на нафту залишався відносно стійким", - сказав головний економіст австралійської брокерської фірми CommSec Крейг Джеймс.

Однак після зростання протягом декількох днів поспіль ціни на нафту в п'ятницю знизилися, оскільки кількість випадків захворювання COVID-19 злетіла до нових пандемічних максимумів по всьому світу, від Австралії до США, викликане штамом коронавірусу "Омікрон".

Опитування 35 економістів і аналітиків, проведене агентством Reuters, прогнозує, що в 2022 році ціна на нафту марки Brent в середньому становитиме 73,57 долара за барель, що приблизно на 2% нижче листопадового консенсусу в 75,33 долара. Це перше зниження цінового прогнозу на 2022 рік після серпневого опитування.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що середня ціна нафти марки Brent складе в 2022 році 67 доларів за барель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році