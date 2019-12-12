Рост цен на электроэнергию не приведет к кризису неплатежей

Возможный рост цен на электроэнергию, о котором в Кабинете министров заговорили впервые за долгое время, не приведет к кризису неплатажей. Об этом говорится в статье на РБК-Украина "Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию".

Как известно, в 2020 году в Украине может вырасти стоимость электроэнергии для состоятельных граждан. Речь идет о поэтапном пересмотре тарифа пока лишь для одной категории потребителей. В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды полагают, что цену необходимо повысить для тех, кто расходует в месяц свыше 500 кВт*ч.

При этом, как говорится в материале РБК-Украина, кризиса неплатежей в случае роста цен на электроэнергию ожидать не стоит, поскольку услугу достаточно просто прекратить отдельно взятому абоненту, украинцы исправно платят за электричество.

"По этой же причине платежная дисциплина в сегменте э/э гораздо лучше, чем, скажем, в случае с теплоснабжением. Смогут ли украинцы платить по более высоким тарифам? Государственная статистика указывает, что да. Каким бы ни было финальное повышение, оно не идет ни в какое сравнение с тарифами на тепло и газ", - говорится в статье.

Как известно, доля электроэнергии в общих расходах семей на коммунальные услуги отличается в зависимости от времени года. В отопительный период на электроэнергию мы тратим 13-15% от общей суммы в платежке, тогда как в летние месяцы этот процент несколько выше. При этом в структуре общих расходов граждан электроэнергия занимает менее 3%, это сравнимо с тем, сколько украинцы тратят на мобильную связь.

"Поэтапное повышение тарифов – прагматичный шаг властей. Это позволит им минимизировать риски и перестраховаться от негативной реакции населения. Без этого шага невозможно завершить реформу энергетического рынка, которая должна создать в Украине конкурентный рынок и конкуренцию среди поставщиков электроэнергии для населения. И только тогда украинцы смогут выбирать себе поставщика э/э, который им нравится, с минимальной ценой", - отмечает автор.

Напомним, в начале декабря Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии.

Документ для предотвращения неконтролируемого роста цен на электроэнергию предусматривает предоставить право регулятору устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны.