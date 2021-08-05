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Рост цен на бензин приостановился, автогаз подорожал еще на 5 копеек

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Украина, Четверг 05 августа 2021 13:57
Рост цен на бензин приостановился, автогаз подорожал еще на 5 копеек Фото: цены автогаз на АЗС выросли на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем изменились разнонаправленно. Автогаз подорожал на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Рост цен на бензин приостановился, автогаз подорожал еще на 5 копеек

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 29,32 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,27 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,45 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,07 гривен за литр (+0,05 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Рост цен на бензин приостановился, автогаз подорожал еще на 5 копеек

Напомним, Минэкономики 3 августа обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.

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АЗС цены на бензин
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