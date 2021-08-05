Рост цен на бензин приостановился, автогаз подорожал еще на 5 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем изменились разнонаправленно. Автогаз подорожал на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 29,32 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,27 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,45 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,07 гривен за литр (+0,05 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: