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Зростання цін на бензин призупинилося, автогаз подорожчав ще на 5 копійок

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 13:57
Зростання цін на бензин призупинилося, автогаз подорожчав ще на 5 копійок Фото: ціни автогаз на АЗС зросли на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 5 серпня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем змінилися різноспрямовано. Автогаз подорожчав на 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зростання цін на бензин призупинилося, автогаз подорожчав ще на 5 копійок

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 29,32 гривень за літр (+0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,27 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,45 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,07 гривень за літр (+0,05 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Зростання цін на бензин призупинилося, автогаз подорожчав ще на 5 копійок

Нагадаємо, Мінекономіки 3 серпня оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.

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АЗС цены на бензин
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