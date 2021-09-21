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Рост цен на бензин остановился, автогаз дорожает на АЗС

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 13:52
Рост цен на бензин остановился, автогаз дорожает на АЗС Фото: цены на бензин стабилизировались, автогаз дорожает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 21 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо и автогаз подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,33 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,46 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,62 гривен за литр (+0,09 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Рост цен на бензин остановился, автогаз дорожает на АЗС

Напомним, по данным Госстата, в августе по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 23,1% до 29,3 гривен за литр, бензин А-95 на 21,4% до 30,3 гривен за литр, дизельное топливо - на 17,9% до 28,4 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 36,5% до 17,4 гривен за литр.

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Цены на бензин
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