Зростання цін на бензин зупинилося, автогаз дорожчає на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 21 вересня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Дизельне паливо і автогаз подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,33 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,20 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,46 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,62 гривень за літр (+0,09 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: