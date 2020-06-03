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Рост смертности не подтвердился: ВОЗ возобновила испытания гидроксихлорохина

Новости » Коронавирус     03.06.2020 - 20:23
Рост смертности не подтвердился: ВОЗ возобновила испытания гидроксихлорохина
Фото: Тедрос Гебреисус (слева) (flickr.com unisgeneva)

Препарат продолжат использовать в протоколе лечения больных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания гидроксихлорохина для лечения больных COVID-19. Комиссия не нашла подтверждений роста смертности среди пациентов, принимавших препарат.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что на прошлой неделе испытания препарата приостановили для оценки потенциальных рисков приема препарата, который используется в протоколе лечения больных коронавирусом.

"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", - заявил Гебреисус.

Учитывая, что большинство терапевтических препаратов, которыми лечат коронавирусных больных, экспериментальные, ВОЗ продолжит исследовать их влияние на состояние здоровья таких пациентов, добавил глава ВОЗ.

Отметим, гидроксихлорохин включен в протокол лечения больных коронавирусом в Украине.

Первые сообщения о росте смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин, появились еще в апреле.

Ученые заявили, что средства против малярии - хлорохин и гидроксихлорохин, - не только не приносят пользы больным COVID-19, но и могут причинить вред.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ВОЗлекарстваВакцинаКоронавирус
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