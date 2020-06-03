Зростання смертності не підтвердилося: ВООЗ відновила випробування гідроксихлорохіну

Фото: Тедрос Гебреисус (зліва) (flickr.com unisgeneva)

Препарат продовжать використовувати в протоколі лікування хворих на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я відновила випробування гідроксихлорохіну для лікування хворих на COVID-19. Комісія не знайшла підтверджень зростання смертності серед пацієнтів, які приймали препарат.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що минулого тижня випробування препарату призупинили для оцінки потенційних ризиків прийому препарату, який використовується в протоколі лікування хворих на коронавірус.

"На підставі наявних даних про смертність члени комітету з'ясували, що немає причин змінювати протокол лікування. Виконавча група отримала цю рекомендацію і схвалила продовження всіх випробувань, включаючи гідроксихлорохін", - заявив Гебреісус.

Враховуючи, що більшість терапевтичних препаратів, якими лікують коронавірусних хворих, експериментальні, ВООЗ продовжить досліджувати їх вплив на стан здоров'я таких пацієнтів, додав глава ВООЗ.

Зазначимо, гідроксихлорохін включений до протоколу лікування хворих на коронавірус в Україні.

Перші повідомлення про зростання смертності серед пацієнтів, які приймали гідроксихлорохін, з'явилися ще у квітні.

Вчені заявили, що засоби проти малярії - хлорохін і гідроксихлорохін, - не тільки не приносять користі хворим COVID-19, але й можуть завдати шкоди.

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Автор: Роман Калиниченко