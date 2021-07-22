Рост случаев: в Украине 726 новых заражений коронавирусом

В Украине обнаружили за минувшие сутки 726 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За вчера госпитализировали 402 человека, умер 21 пациент, а выздоровел 501 человек. За сутки протестовали методом ПЦР - 20 724 человека, методом ИФА - 7749 человек, экспресс-тестами - 14 794 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 246 656 человек; выздоровели - 2 183 003 лица; летальных случаев - 52 790.
Ранее сообщалось о 655 новых заражениях коронавирусом.