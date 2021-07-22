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Рост случаев: в Украине 726 новых заражений коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили за минувшие сутки 726 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За вчера госпитализировали 402 человека, умер 21 пациент, а выздоровел 501 человек. За сутки протестовали методом ПЦР - 20 724 человека, методом ИФА - 7749 человек, экспресс-тестами - 14 794 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 246 656 человек; выздоровели - 2 183 003 лица; летальных случаев - 52 790.

Ранее сообщалось о 655 новых заражениях коронавирусом.

Напомним, в Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna в центре вакцинации.

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