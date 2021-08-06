Рост случаев: в Украине 1081 новый случай коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки обнаружили 1081 новый случай коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Херсонской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 516 человек; летальных исходов - 16; выздоровели - 478 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 257 478 человек;
- выздоровели - 2 189 293 лица;
- летальных случаев - 53 065.