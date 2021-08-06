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Ріст випадків: в Україні 1081 новий випадок коронавірусу

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Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 08:20
Ріст випадків: в Україні 1081 новий випадок коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)й Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1081 новий випадок коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Херсонській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 516 осіб; летальних випадків - 16; одужали - 478 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 19 929 осіб, методом ІФА - 7 546 осіб, експрес-тестами - 15 122 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 257 478 осіб;
  • одужали - 2 189 293 особи;
  • летальних випадків - 53 065.

Нагадаємо, в Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу.

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Мінстерство охорони здоров'я України COVID-19
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Ріст випадків: в Україні 1081 новий випадок коронавірусу
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