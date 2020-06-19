Рост случаев коронавируса и суд по Порошенко: новости за 18 июня

Коллаж РБК-Украина

Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 80%, суд по Порошенко перенесли на 1 июля, ЕС продлил крымский пакет санкций против России. Подробнее о том, что произошло в четверг, 18 июня, - в материале РБК-Украина

Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня

Министерство здравоохранения представило сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Также стало известно, что в период с 18 мая по 18 июня показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 80%.

Суд по Порошенко перенесли на 1 июля

Печерский районный суд города Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Следующее заседание состоится 1 июля в 14:00.

Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение пятому президенту о превышении полномочий во время назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

ЕС еще на год продлил крымский пакет санкций против России

Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за захват украинского Крыма. Срок действия санкций продлен еще на год - до июня 2021 года.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.

Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС. При этом отметив, что "Восточное партнерство" полезное для Украины, если это приближает ее к членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию

В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Верховная рада одобрила законопроект президента Владимира Зеленского.

Соответствующий закон не отменяет проведение ВНО.

Профильный комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной рады не поддержал постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования. Вчера соответствующее постановление в парламенте зарегистрировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщила секретарь профильного комитета Наталья Пипа, передает корреспондент РБК-Украина.

Путин отреагировал на слова Зеленского о СССР: это повлияет на отношения с Украиной

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Советском союзе негативно повлияют на отношения между Россией и Украиной. Зеленский сравнил СССР с нацистской Германией.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил российский президент Владимир Путин.

Под Винницей ливнем "смыло" село: появились фото разрушений

В Винницкой области мощным ливнем практически "смыло" село. Так, летняя непогода с сильными локальными осадками добралась до Клембовки Ямпольского района.

Из-за ливня вечером 17 июня были подтоплены дома местных жителей, залиты колодцы и приусадебные участки. Об этом сообщает ГСЧС Украины. Спасатели откачивают воду, но урожай местных жителей сильно пострадал из-за погоды (фото).

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