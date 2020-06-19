Зростання випадків коронавируса і суд по Порошенко: новини за 18 червня

Колаж РБК-Україна

Показник захворюваності COVID-19 збільшився на 80%, суд по Порошенко перенесли на 1 липня, ЄС продовжив кримський пакет санкцій проти Росії. Детальніше про те, що сталося в четвер, 18 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Жорсткий карантин у деяких областях можуть ввести вже з 22 червня

Міністерство охорони здоров'я представило сценарії реагування на поширення коронавірусу в Україні. Згідно з гіршим сценарієм, в деяких областях країни вже з 22 червня можуть ввести жорсткий карантин.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Також стало відомо, що в період з 18 травня по 18 червня показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 80%.

Суд щодо Порошенка перенесли на 1 липня

Печерський районний суд міста Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу п'ятого президента України Петру Порошенку. Наступне засідання відбудеться 1 липня о 14:00.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозра п'ятого президента про перевищення повноважень під час призначення на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

ЄС ще на рік продовжив кримський пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за захоплення українського Криму. Термін дії санкцій продовжено ще на рік - до червня 2021 року.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає повноправного членства в ЄС. При цьому зазначивши, що "Східне партнерство" корисне для України, якщо це наближає її до членства в Євросоюзі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію

В Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році. Верховна рада схвалила законопроект президента Володимира Зеленського.

Відповідний закон не скасовує проведення ЗНО.

Профільний комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти

Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради не підтримав постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Вчора відповідну постанову у парламенті зареєстрував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомила секретар профільного комітету Наталія Піпа, передає кореспондент РБК-Україна.

Путін відреагував на слова Зеленського про СРСР: це вплине на відносини з Україною

Висловлювання президента України Володимира Зеленського про Радянський союзу негативно вплинуть на відносини між Росією та Україною. Зеленський порівняв СРСР з нацистською Німеччиною.

Про це в ефірі телеканалу "Росія 1" заявив російський президент Володимир Путін.

Під Вінницею зливою "змило" село: з'явилися фото руйнувань

У Вінницькій області потужною зливою практично "змило" село. Так, літня негода з сильними локальними опадами дісталася до Клембівки Ямпільського району.

Через зливу ввечері 17 червня були підтоплені будинки місцевих жителів, залиті колодязі та присадибні ділянки. Про це повідомляє ДСНС України. Рятувальники відкачують воду, але урожай місцевих жителів сильно постраждав через погоду.

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