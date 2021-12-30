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Зростання реальних доходів населення в Україні прискорилося

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 15:32
Зростання реальних доходів населення в Україні прискорилося Фото:доходи українців з урахуванням інфляції зросли на 6,8% Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальні наявні доходи українців у третьому кварталі 2021 року зросли на 6,8%. Зростання прискорилося в порівнянні з другим (5,6%) і першим кварталом (1,0%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Зростання реальних доходів населення в Україні прискорилося

За даними статистичного відомства, доходи населення України склали 1221,8 млрд гривень, витрати - 1212,4 млрд гривень, приріст заощаджень - 9,4 млрд гривень. Наявний дохід в розрахунку на одну людину склав 23325 гривень.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчих витратах домогосподарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд гривень, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році.

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Державна служба статистики
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