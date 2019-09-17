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Рост производства сельхозпродукции замедлился почти в три раза

Новости » Экономика    17.09.2019 - 16:45
Рост производства сельхозпродукции замедлился почти в три раза
Иллюстративное фото (Pixabay)

Аграрный сектор ухудшил динамику

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Рост производства сельхозпродукции замедлился почти в три раза

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 11,8%, хозяйства населения - сократили на 2,3%.

Объем производства в растениеводстве вырос на 6,0%, объем в животноводстве - на 1,7%.

Рост производства сельхозпродукции замедлился почти в три раза

www.ukrstat.gov.ua

В то же время по итогам семи месяцев 2019 года Госстат фиксировал рост на 12,0%.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Таким образом, рост за 2018 год стал максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления и изменения погодных условий. В частности, прогнозируется рост цен на пшеницу. Цены на кукурузу будут колебаться в узком диапазоне с постепенным восходящим трендом, говорится в прогнозе.

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