Рост курса доллара ускорился: сколько стоит валюта в Украине 19 сентября
В обменных пунктах Украины сегодня, 19 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 20 копеек до 41,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,05 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,40 грн (40,30 - 16 сентября)
- продажа - 41,40 грн (41,20 - 16 сентября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,05 грн (39,90 - 16 сентября),
- продажа - 41,05 грн (40,95 - 16 сентября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,00 грн (8,00 - 16 сентября),
- продажа - 8,60 грн (8,60 - 16 сентября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 19 сентября составляет 36,4607 гривен за евро (-0,0530 грн).
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась. Объемы международной помощи растут, хотя НБУ пока не может отказаться от эмиссии гривны для финансирования дефицита бюджета.
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