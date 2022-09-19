Зростання курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 19 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 20 копійок до 41,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 41,05 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 19 вересня становить 36,4607 грн. за євро (-0,0530 грн.).

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України останнім часом покращала. Обсяги міжнародної допомоги зростають, хоча НБУ поки що не може відмовитися від емісії гривні для фінансування дефіциту бюджету.

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