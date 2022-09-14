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Рост курса доллара остановился: сколько стоит валюта Украине

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 11:54
Рост курса доллара остановился: сколько стоит валюта Украине Фото: курс доллара стабилизировался выше 41 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 сентября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 41,10 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 41,15 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,10 грн (40,25 - 13 сентября)
  • продажа - 41,10 грн (41,10 - 13 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,05 грн (40,05 - 13 сентября),
  • продажа - 41,15 грн (41,25 - 13 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 13 сентября),
  • продажа - 8,60 грн (8,60 - 13 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 14 сентября составляет 37,2159 гривен за евро (+0,1189 грн).

Рост курса доллара остановился: сколько стоит валюта Украине

Напомним, Кабинет министров Украины не исключает, что обменный курс на конец 2023 года может подняться до 50 гривен за доллар.

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