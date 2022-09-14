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Зростання курсу долара зупинилося: скільки коштує валюта Україні

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Україна, Середа 14 вересня 2022 11:54
Зростання курсу долара зупинилося: скільки коштує валюта Україні Фото: курс долара стабілізувався вище 41 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 вересня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 41,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,15 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 40,10 грн (40,25 - 13 вересня)
  • продаж - 41,10 грн (41,10 - 13 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 40,05 грн (40,05 - 13 вересня),
  • продаж - 41,15 грн (41,25 - 13 вересня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,00 - 13 вересня),
  • продаж - 8,60 грн (8,60 - 13 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 14 вересня становить 37,2159 гривень за євро (+0,1189 грн).

Зростання курсу долара зупинилося: скільки коштує валюта Україні

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не виключає, що обмінний курс на кінець 2023 року може піднятися до 50 гривень за долар.

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