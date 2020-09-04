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Рост количества безработных в Украине остановился, - Минэкономики

Украина, Пятница 04 сентября 2020 17:37
Рост количества безработных в Украине остановился, - Минэкономики
Фото: безработный (freepik)
Автор: Юлия Струк

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что в Украине остановился рост количества безработных. Также отсутствует задолженность по выплате пособия по безработице.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Рост количества зарегистрированных безработных остановился... Сейчас при максимально либеральном подходе цифра количества зарегистрированных в центрах занятости остановилась", - заверил глава Минэкономики.

Он напомнил, что правительство ввело программу так называемой частичной безработицы, чтобы предприятия не увольняли людей. Ею воспользовалось около 240 субъектов.

Благодаря этой программе, отметил Петрашко, удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда.

Он добавил, что по состоянию на 3 сентября по программе по частичной безработицы выплачено 2,3 млрд гривен, финансирование осуществляется каждые 10 дней.

Кроме того, в течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице.

Напомним, в Государственном центре занятости заявили, что с 1 сентября 2020 года в Украине начнутся проверки работодателей с самым высокими риском применения незадекларированного труда.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 20 августа 2020 года статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев, что на 77% больше чем на эту же дату прошлого года - 276 тысяч.

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Новости Украины Общество безработицаМинистерство экономического развития и торговли
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