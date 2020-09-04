Зростання кількості безробітних в Україні зупинилося, - Мінекономіки

Фото: безробітний (freepik)

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що в Україні припинилося зростання кількості безробітних. Також відсутня заборгованість по виплаті допомоги з безробіття.

Про це інформує прес-служба відомства.

"Зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося... Зараз при максимально ліберальному підході цифра кількості зареєстрованих у центрах зайнятості зупинилася", - запевнив глава Мінекономіки.

Він нагадав, що уряд запровадив програму так званого часткового безробіття, щоб підприємства не звільняли людей. Нею скористалося близько 240 суб'єктів.

Завдяки цій програмі, зазначив Петрашко, вдалося зберегти робочі місця для 380 тис. працівників, які не пішли на біржу праці.

Він додав, що станом на 3 вересня по програмі з часткового безробіття виплачено 2,3 млрд гривень, фінансування здійснюється кожні 10 днів.

Крім того, протягом карантину, тобто з 12 березня 2020 року і дотепер, виплачено 7,5 млрд грн допомоги по безробіттю.

Нагадаємо, в Державному центрі зайнятості заявили, що з 1 вересня 2020 року в Україні почнуться перевірки роботодавців з самим високими ризиком застосування незадекларованої праці.

Як писало РБК-Україна, за станом на 20 серпня 2020 року статус безробітного мають майже 488 тисяч українців, що на 77% більше ніж на цю ж дату минулого року - 276 тисяч.