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Рост импорта электроэнергии из РФ уничтожит энергетику Украины, - Тимошенко

Новости » Энергетика     14.11.2019 - 16:20
Рост импорта электроэнергии из РФ уничтожит энергетику Украины, - Тимошенко
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко считает импорт электроэнергии из РФ совершенно сокрушительным вариантом для Украины

Существенный рост импорта электроэнергии из РФ уничтожит отечественную энергетику, его надо останавливать. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко.

"Это совершенно сокрушительный вариант для Украины. Потому что мы обеспечены производством своей электроэнергии практически вдвое больше, чем мы ее потребляем. То есть, мы имеем полностью свои мощности для обеспечения на 100% Украины электроэнергией. И могу сказать, если при этом факте, что мы обеспечены электроэнергией, начинают импортировать российскую электроэнергию, это означает, что у нас без работы останутся шахтеры, атомщики, энергетики и практически мы потеряем наши мощности, потеряем рабочие места для украинцев, потеряем по сути средний класс нашей страны", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что решение о возобновлении импорта тока из РФ является лоббистским и противоречит национальным интересам, и его нужно как можно быстрее отменять.

"Это решение, на мой взгляд, является чисто лоббистским. Оно против национальных интересов Украины. И его нужно как можно быстрее останавливать", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, с 1 октября благодаря "поправке Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сутки.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

"Батькивщина" перешла в оппозицию
Новости Украины импорт из РФэлектроэнергия из РФТимошенко
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