Рост числа зараженных коронавирусом в Украине и нападение на Сивохо: новости за 12 марта

Число зараженных коронавирусом в Украине возросло до трех человек, активисты избили советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку. Подробнее о том, что произошло в среду, 12 марта, - в материале РБК-Украина

Число зараженных коронавирусом в Украине возросло

Число зараженных коронавирусом в Украине возросло до трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Сообщается, что зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Как стало известно, пенсионерка с коронавирусом посещала церковь. Под Житомиром объявили ЧС.

На презентации Национальной платформы примирения произошли стычки, пострадал Сивохо

В Киеве произошли стычки на презентации Национальной платформы примирения в Киевском выставочном центре "Парковый". Столкновения начались после заявления советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о том, что в Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта и его поддержка со стороны Российской Федерации.

На презентации присутствовали представители националистических сил. После этих слов ситуация накалилась, организаторы конференции объявили о ее завершении, Сивохо пытался покинуть помещение, но его начали толкать, после чего он упал (видео)

В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах

В Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. Презентация системы прошла в Министерстве внутренних дел Украины с участием президента Владимира Зеленского, передает Офис президента.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, ведомство с сегодняшнего дня запускает Аналитический центр безопасности дорожного движения.

В Раду внесли заявление по поводу попыток восстановления водоснабжения в Крым

На сайте парламента зарегистрирован проект постановления №3207 "О Заявлении Верховной рады Украины по поводу попыток восстановления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу к временно оккупированным Автономной республике Крым и городу Севастополя и призывов о якобы необходимости такого восстановления". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку

Курс доллара на межбанке в продаже 12 марта 2020 года вырос на 26 копеек до 26,01 гривен за доллар, курс в покупке до 25,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 28,98 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", торги по доллару закрылись в диапазоне 25,9900 - 26,0100 грн/доллар, евро 28,9580 - 28,9803 грн/евро, российский рубль 0,3468 - 0,3474 грн/рубль.

Украина начинает транспортировку нефти в Беларусь по трубопроводу Одесса-Броды

В украинский порт вошел первый танкер с легкой нефтью сорта Azeri Light для Беларуси.

"Укртранснафта" начала прием на морском нефтяном терминале "Южный" первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении НПЗ Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба компании.

УЕФА может перенести Евро-2020 на 2021 год

УЕФА на следующей неделе может объявить о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год, а также о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает LʼEquipe.

Сообщается, что УЕФА 12 марта объявило о проведении 17 марта видеоконференции для обсуждения реакции европейских футбольных органов на пандемию коронавируса.

В Украину возвращаются морозы и снег

Погода в Украине к концу недели существенно изменится и в большинстве регионов Украины резко упадет температура воздуха, а местами возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Как сообщает Украинский Гидрометцентр, ночная температура воздуха в областях может упасть до -5 градусов. Существенно осложнит ситуацию сильный штормовой ветер, с порывами до 12-15 м/с.