Рост в аграрном секторе Украины ускорился

Фото: зерновой порт (pzcu.gov.ua)

Аграрный сектор улучшил динамику

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 12,9%, хозяйства населения - сократили на 1,4%.

Объем производства в растениеводстве вырос на 7,5%, объем в животноводстве - на 1,7%.

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В то же время по итогам семи месяцев 2019 года Госстат фиксировал рост на 12,0%, по итогам восьми месяцев - 4,4%.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,8%. Таким образом, рост за 2018 год стал максимальным за последние пять лет. (В 2013 году рост был на уровне 13,3%).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления и изменения погодных условий. В частности, прогнозируется рост цен на пшеницу. Цены на кукурузу будут колебаться в узком диапазоне с постепенным восходящим трендом, говорится в прогнозе.