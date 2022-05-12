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Рост на 20%. Цены на газ в Европе превысили 1200 долларов

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Лондон, Четверг 12 мая 2022 15:59
Рост на 20%. Цены на газ в Европе превысили 1200 долларов Фото: цена на газ в Европу растут из-за ситуации в Украине (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 20% на фоне сокращения транзита через Украину. На данный момент цены превысили отметку в 1200 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно данным торгов, утром 12 мая стоимость июньских фьючерсов газа на бирже в Европе достигала 1085,8 доллара за тысячу кубометров. В ходе торговой сессии цены поднялись до 1245 долларов.

Отметим, спотовые цены на газ в Европе растут на фоне приостановки транзита российского газа через одну из точек в Украине, которая находится на оккупированной территории в Луганской области.

В общей сложности потоки российского газа через Украину сократились на четверть. До полномасштабного российского вторжения через закрытый транзитный пункт проходило около 8% газа для Европы.

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