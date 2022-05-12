Зростання на 20%. Ціни на газ в Європі перевищили 1200 доларів

Біржові ціни на газ в Європі зросли майже на 20% на тлі скорочення транзиту через Україну. На даний момент ціни перевищили позначку в 1200 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE .

Згідно з даними торгів, вранці 12 травня вартість червневих ф'ючерсів газу на біржі в Європі досягала 1085,8 долара за тисячу кубометрів. В ході торгової сесії ціни піднялися до 1245 доларів.

Відзначимо, спотові ціни на газ в Європі зростають на тлі припинення транзиту російського газу через одну з точок в Україні, яка знаходиться на окупованій території в Луганській області.

Загалом потоки російського газу через Україну скоротилися на чверть. До повномасштабного російського вторгнення через закритий транзитний пункт проходило близько 8% газу для Європи.

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